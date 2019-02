Emmapassage bijna leeg: ANWB naar Roy Donders-pand, Gianotten negen maanden in een popup

,,Ja het is een flinke klus, maar we pakken het vrolijk aan, we weten hoe ontzettend mooi het straks gaat worden.” Marlous en Ruud Mutsaers - moeder en zoon - lopen op woensdagmorgen met een plattegrond door de winkel. Alles moet naar de overzijde, naar schatting 20.000 boeken. ,,En dan zitten er ook nog 8.000 in de boekenbar. De bar moeten we maar voorzichtig in stukken zagen en daar weer in elkaar zetten.”