Emmapassage krijgt zes nieuwkomers: Mango, Prénatal en vier koffie- en eetzaken rond ‘horecapleintje’

,,Het Hendrikhof wordt zo een horecapleintje”, vertelt Rik Janssen van Wereldhave. Dat hofje ligt aan de voet van de twee nieuwe appartementencomplexen in het stadshart, ongeveer (OF OP DE PLEK) waar vroeger het Hema-pleintje was. Het hofje verbindt de Emmapassage met de Frederikstraat en die straat sluit via het poortgebouw (de voormalige Expo) weer op de Heuvelstraat aan.



Voor het gebied met zijn nieuwe winkelruimtes zijn een boel nieuwkomers nodig. Afgelopen weekend zette Mango de handtekening onder het huurcontract, die winkel keert na enkele jaren afwezigheid weer terug in Tilburg. De nieuwe Mango, met een oppervlakte van zo’n 550 vierkante meter, heeft een vrouwen- en kinderafdeling. De opening staat gepland voor de nazomer.