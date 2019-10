Emmastraat Tilburg: nog ‘even geduld aub!’

Boekhandel Gianotten Mutsaers had gehoopt daar voor de feestdagen als eerste de nieuwe zaak te openen, maar dat bleek niet haalbaar. Nu staat die in de agenda voor het weekend van 1 februari in het nieuwe jaar. Maar er is vervolgens nog volop werk om de route via de Hendrikhof en de Frederikstraat naar de Heuvelstraat, met aanpalende woontoren, af te ronden. Tilburgers kunnen daar naar verwachting begin 2022 wonen en winkelen. Tot die tijd geldt dus: nog even geduld dus aub!