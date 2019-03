En daarom moet je nooit je middelvinger opsteken naar een agent: Tilburger wordt aangehouden

Na de zomer weer rijstrook Heuvelring dicht: ‘Eerste stap naar nieuwe cityring’

9:49 Do 7 mrt: Na de zomer wil het Tilburgse college wederom één rijbaan van de Heuvelring afsluiten. Het gaat om een herhaling van de ingreep die vorig jaar werd uitgevoerd. Die proef was succesvol, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het was minder druk met verkeer, er werd minder hard gereden en mensen konden veiliger oversteken.