En de Opperleuterèr van Kruikenstad is...

Chinese toestanden in Nederland: in 1951 ging Tilburg op slot tijdens een pokkenepi­de­mie

1 februari TILBURG - Een besmettelijk virus dat rondwaart door een stad die tijdelijk op slot gaat. Chinese toestanden, zeggen we nu. Maar in 1951 was het Tilburgse werkelijkheid, toen plots een pokkenepidemie uitbrak. De laatste van Nederland.