En het bleef maar wachten op de uitslag in Loon op Zand. ‘Er is een simpele verklaring, maar welke?’

De woordvoering van de gemeente Loon op Zand liet donderdagochtend aanvankelijk wel weten dat er ‘massaal’ gestemd was in de dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Het tellen van de stemmen zou daarom iets langer duren. Maar voor een gemeente met 23.000 inwoners zou het toch niet moeilijk moeten zijn om de ochtend na de verkiezingen met een voorlopige uitslag te komen.

,,Dat het zo lang duurt heeft met verschillende factoren te maken”, zegt een woordvoerster. ,,Er is een simpele verklaring voor.” Maar gevraagd wat die verklaring dan precies is, moet de woordvoerster het antwoord schuldig blijven. ,,We gaan proberen daar een antwoord op te geven”, laat de afdeling communicatie weten.

Tot half 4

Rond het middaguur volgt, gekoppeld aan de uitslag, dat antwoord: door technische problemen bij het verwerken van de getallen in het systeem duurde het allemaal zo lang. Bovendien was er één stembureau minder, dus ook vier mensen minder om te tellen, zo klinkt het vanuit het gemeentehuis, waar 's nachts rond half vier het tellen werd gestaakt om het 's ochtends weer te hervatten.

Wat mogelijk ook een rol heeft gespeeld in de omslachtigheid in Loon op Zand, al wordt dat niet hardop zo gezegd vanuit de gemeente, is dat vorig jaar rond de gemeenteraadsverkiezingen een hertelling nodig was in Loon op Zand.