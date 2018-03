En hoe nu verder? 'Wij willen wel met Smolders in zee'

Grote verliezer Kern '75 blijft grootste

2:00 GILZE EN RIJEN - Grote winnaar van de verkiezingen in Gilze en Rijen is D66 dat vanuit het niets met twee zetels in de raad komt. De VVD krijgt er een zetel bij. Grote verliezer is Kern'75 dat van 8 naar 5 zetels gaat. Gemeentebelang blijft ternauwernood gelijk op vijf zetels. Het CDA blijft op vier, de PvdA op 2.