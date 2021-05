En nu moet een nieuw cultuurhuis in Udenhout er echt komen, want verenigingen zitten elkaar in de weg

UDENHOUT - Vijf partijen pleiten in Udenhout voor de komst van Cultuurhuis De Kwekerij. Om dat voornemen kracht bij te zetten staan de handtekeningen van de vijf partijen nu in een intentieovereenkost. Het komende jaar worden de behoeftes van de verenigingen onderzocht. Dat er wat moet veranderen is wel helder. ,,Als het koor repeteert, heeft de toneelvereniging daar in de andere zaal last van”

Er is in Udenhout geen of onvoldoende publieke ruimte voor geplande en ongeplande bijeenkomsten, stelt Hein Abbing, voorzitter van seniorenvereniging Contact50. Die organisatie pleit samen met Stichting De Peppel, Dorpsraad Udenhout, Bibliotheek Midden-Brabant en café/zaal ‘t Plein voor de komst van een gemeenschapshuis, dat Cultuurhuis De Kwekerij moet gaan heten. ,,Hoewel er genoeg gemeenschapszin en verenigingsleven in Udenhout is, verzwakt de sociale cohesie”, zei Abbing verder. ,,Er is weinig uitwisseling en chemie tussen doelgroepen en activiteiten vinden gefragmenteerd plaats.”

Verloving

De plannen dateren al van 2018, toen een verkenning van behoeftes onder de doelgroepen werd gedaan en een werkgroep werd ingericht. Vorig jaar werd wethouder Rolph Dols middels een presentatie van de plannen op de hoogte gebracht. Het vervolg daarop vond gisteren plaats, toen in de Toneeltoren aan het Tongerloplein een intentieverklaring werd ondertekend en overhandigd aan de wethouder.

Een symbolische plek, want Udenhout had tot aan het begin van de jaren negentig patronaatsgebouw De Schelf op de plek waar nu de Toneeltoren staat. ,,Zie dit maar als een soort van verloving”, zei Gaby Dekkers van de Dorpsraad. ,,Er is nog geen gezamenlijk huis, maar we willen wel samen iets moois creëren, om op die manier samenhang te promoten en de leefbaarheid van het dorp hoog te houden.”

Pilot

Wat volgt is een pilot van een jaar. In september 2022 moeten daarvan de resultaten bekend zijn, met mogelijk de realisatie van het Cultuurhuis tot gevolg. ,,We gaan na of de behoeften kloppen, we eventueel nog dingen missen en wat precies nodig is”, zegt Dekkers. In de pilot gaat Koen Verbunt van café/zaal ‘t Plein de kar trekken. ,,We ervaren in het dorp het gemis van een huiskamer. In ‘t Plein hebben we de beschikking over zalen, maar het pand leent zich niet voor meerdere groepen of verenigingen die op hetzelfde moment actief zijn. Als het koor bijvoorbeeld repeteert, heeft de toneelvereniging daar in de andere zaal last van.”

Hij gaat samen met de andere betrokken partijen de informatie van gebruikers en verenigingen bundelen. ,,Op die manier willen we bewijzen waarom het gemeenschapshuis nodig is en aantonen waar precies behoefte aan is”, zegt Verbunt. Wethouder Dols toonde zich behulpzaam om mee te denken, maar temperde ook de verwachtingen. ,,Dat dit traject wordt ingegaan, betekent niet dat de komst van een gemeenschapshuis zomaar geregeld is. Maar als de betrokken partijen samen met een plan komen en laten zien wat mogelijk is en wat niet, kan dit een kansrijke weg zijn.”