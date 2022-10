En weer werden de oevers van de Piushaven kaal gemaaid: ‘Ze zijn behoorlijk tekeer gegaan’

Tilburgse basketbal­ster Tool laat zich niet in de war brengen door vier blessures in een half jaar tijd

Ze traint met speelsters die ervaring hebben in het Nederlands basketbalteam of komt hen tegen in de competitiewedstrijden. Renske Tool (19) uit Tilburg timmert aan de weg bij Lekdetec uit Bemmel. En dat na vier blessures in een halfjaar tijd. ,, Ik heb doorgezet, want ik vind basketbal te leuk om te stoppen.”

22 oktober