En weer zit er muziek in De Harmonie

Hiphoplief­heb­bers uit veertig landen komen dit weekend naar Woo Hah! ‘Divers, jong en kritisch publiek’

HILVARENBEEK - Best Kept Secret ‘eruit’, Woo Hah! x Rolling Loud ‘erin’. Of zo ongeveer dan toch op het terrein van de Beekse Bergen. Een van de grootste hiphopfestivals van Europa staat op het punt van beginnen. Wat kunnen we er verwachten?

30 juni