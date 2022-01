Ene na andere Spoorzone-pand opgelapt, De Boemel gaat schuil onder ‘partytent’: ‘Spectaculair he?’

Bij Stadstheater De Boemel hebben ze het zwaar door corona, maar zo’n noodgedwongen sluiting heeft ook zijn voordelen. Want ze zagen er tegenop: eerst het pand een maand leeghalen, dan de grootscheepse opknapbeurt en dan weer een maand inruimen. Dan ben je drie maanden ondernemen kwijt. ,,Een geluk bij een ongeluk”, zegt Korthout over de renovatie die samenvalt met de culturele sluiting. ,,Over een maand kunnen we er toekomstbestendig tegenaan.”



Het is een veelomvattend opkalefateren van panden rond de binnentuin van de Spoorzone. Neem De Boemel alleen al: een nieuw dak over het bestaande, geluidisolatie, extra binnenwanden, voorzetkozijnen, nieuwe luchtventilatie en de entree wordt verlegd. Zo worden de 'oudjes’ van de voormalige NS-werkplaats een duurzaam tijdperk ingerold. ,,Wij zijn nu aan de beurt”, vertelt Korthout. De naastgelegen Club Smederij wordt volgend jaar onder handen genomen, bij horecazaak RAW is dat al gebeurd. Korthout lacht. ,,Goed gelukt begrijp ik. Daar hoeft de kachel niet eens meer aan.”