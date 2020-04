Ene na andere winkel weer open in het stadshart van Tilburg: ‘Ik merk dat de positiviteit terugkeert’

,,We hebben onze medewerkers de keuze laten maken of ze open wilden", zegt Pieter Cox, de directeur van Van Uffelen Mode. De zaak opent vandaag (maandag) voor het eerst de deuren, na een sluiting van vier weken.



,,We gingen dicht omdat medewerkers zich niet veilig voelden en klanten niet wisten hoe ze zich moesten opstellen, maar dat is veranderd. Wij als samenleving zijn steeds meer gewend geraakt aan de nieuwe situatie. En hoe we afstand kunnen bewaren.”



En nee: een stropdas bij iemand omdoen of een broek verstellen, zit er niet in. ,,Maar daar hebben de klanten wel begrip voor.”