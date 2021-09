Energiebox in een mum ‘uitverkocht’, het grote succes overrompelt wethouder Franssen

Video Auto gaat in vlammen op in Udenhout, brandweer met spoed ter plaatse

12 september UDENHOUT - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan aan de Veldstraat in Udenhout. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de auto in brand is geraakt.