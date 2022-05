Energieke Denzel Curry laat geen spaan heel van poppodium 013

TILBURG – Dat rapper Denzel Curry het publiek tot twee keer toe tot rust moest manen, zegt voldoende over hoe wild het er zondagavond in de 013 aan toeging. Stilstaan was er niet bij.

De grote zaal van het Tilburgse poppodium, die plaats biedt aan 3000 mensen, is nagenoeg volgepakt om een glimp van de Amerikaanse rapper Denzel Curry op te vangen. Om meteen met de deur in huis te vallen: weinig bezoekers zullen daar spijt van hebben gehad. Want wat rapt deze man goed.

Voordat Denzel Curry keurig op tijd – om 21.30 uur – het podium bestijgt, treden PlayThatBoizZay en K1D op. Eerstgenoemde trapt vroeg op de avond af, waarna K1D het stokje overneemt. 013 draait er warm voor, maar het publiek is eigenlijk maar voor één iemand in de Veemarktstraat aanbeland. Voor de in Tilburg niet onbekende Denzel Rae Don Curry – echte naam – is het poppodium volgelopen.

Veel shit op de wereld

Dat zal beslist te maken hebben met de eerdere optredens die de rapper in Tilburg gaf. Curry trad immers al drie keer op in Tilburg: de Amerikaan stond in 2015 en 2018 op het hiphopfestival Woo Hah: in 2015 bij de Tilburgse Spoorzone en daarna bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Ook in 2019 gaf hij een concert in Poppodium 013.

Zondag refereert hij nog even aan dat laatste concert, toen hij langs allerlei poppodia trok in verband met de release van zijn toenmalig nieuwste album ZUU. ,,Ik weet het nog goed: die dag overleed mijn vriend Juice WRLD (8 december 2019, red.). Sowieso is er de laatste twee jaar veel shit op deze wereld gebeurd. In Tilburg kun je lekker eten en legaal high worden. Het is een mooie plek, maar ook hier zijn genoeg problemen”, om vervolgens het nummer Troubles van zijn laatste album te spelen.

Quote In Tilburg kun je lekker eten en legaal high worden. Het is een mooie plek, maar ook hier zijn genoeg problemen. Denzel Curry

Die recent gelanceerde plaat, Melt My Eyez See Your Future, is de reden dat de hiphopper weer door Europa trekt. Het is fantastisch album geworden, met nummers die ook live uitstekend tot wasdom komen. Nu is dat wel besteedt aan Denzel Curry: hij rapt in volledige volzinnen en is prima verstaanbaar.

Bovendien is de man onvermoeibaar: hij gooit zijn volledige ziel en zaligheid in zijn performance. Hij stuitert van hot naar her, slikt geen zinnen of woorden in, zoals je nog weleens bij andere rappers tijdens een live optreden ziet. Af en toe springt zijn dj bij, maar over het algeheel is Denzel zelf aan het woord.

Volledig scherm Fans tijdens het concert van Denzel Curry in 013. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Daar is ook sprake van tussen de nummers door. De Amerikaan zoekt voortdurend het contact met het publiek op. Soms persoonlijk door een T-shirt te ondertekenen, de andere keer in serieuze bewoordingen over de staat van deze wereld, daarna weer door een grapje te maken.

Helemaal mooi: nadat men voorin elkaar zo plat als een dubbeltje drukt in een welbekende moshpit, last Curry een korte pauze in. Of het publiek twee stappen achteruit wil doen, want voorin worden mensen tegen de hekken aan gedrukt. De mensen gehoorzamen, wanneer een luid applaus volgt. You good? You good? Veiligheid boven alles. Mooi om te zien. Later op de avond herhaalt zich dit fenomeen, wanneer de handen wederom op elkaar gaan.

Ook leuk om te zien: of de rapper nu oude of nieuwe tracks speelt, het publiek gaat er helemaal in op. De handjes gaan om de haverklap de lucht in en er wordt in vol ornaat meegerapt. Zo maakt Denzel Curry zijn naam helemaal waar: live laat hij geen spaan van het poppodium heel. In positieve zin. Dat bewees hij zondag eens te meer.

Volledig scherm Denzel Curry in Tilburg. © Pix4Profs / Jules van Iperen