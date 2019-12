Eng? Wellicht, maar Spoorpark-toren moet ‘wiebelen’

,,Als het niet buigt dan breekt het”, zegt torenbouwer Wiet van Meel over de Kempentoren in het Tilburgse Spoorpark. Het platform bovenin lijkt bij harde wind flink op en neer te gaan. ,,Het hoort zo”, verzekert Van Meel. ,,Toen ik op het World Trade Centre in New York stond, ging het bovenste drie meter naar links en rechts.”



Dat laatste voelt misschien zo, vertelt Jos Welberts van Adviesbureau Tielemans in Eindhoven: ,,Maar in werkelijkheid zal dat slechts een paar centimeter geweest zijn. Ieder gebouw heeft dat. De Kempentoren beweegt, in theorie, vier centimeter in de wind.”