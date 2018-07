Enkele tientallen geluidsklachten na 'mooie maar rommelige' editie Woo Hah! in Hilvarenbeek

De eerste vier edities van Woo Hah! vonden plaats in de Tilburgse spoorzone. Daar groeide het festival uit zijn jasje en daarom werd dit jaar gekozen voor het festivalterrein in de Beekse Bergen. Volgens burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Hilvarenbeek was Woo Hah! een mooi festival, maar verliep het op sommige onderdelen nog erg rommelig. ,,Ruim 30.000 bezoekers hebben een geweldig weekend gehad op een goed festival op een prachtige locatie. Het was de eerste keer dat dit festival op deze schaal en op deze locatie plaatsvond. Dat maakte dat het op onderdelen nog erg rommelig verlopen is. Denk dan aan bijvoorbeeld de verkeerssituatie, de pendel vanaf Tilburg CS en borden voor bezoekers."



Volgens Palmen heeft de gemeente via de veiligheidsoverleggen regelmatig moeten bijsturen. ,,Die punten nemen we ook mee naar de evaluatie voor eventueel volgende edities." Ook het functioneren van de pendelbussen zal daarin een punt van aandacht zijn. Verschillende festivalbezoekers misten zondagnacht hun laatste trein naar huis omdat de bussen niet op tijd reden of er langer over deden dan aangegeven stond.