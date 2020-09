‘Enorm veel interesse’ voor Pakhuis West, bouw in Veemarktkwartier begint in 2021

,,We zijn nu in de verkoop en vanaf vandaag worden de inschrijvers benaderd”, vertelt Joyce Hems van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling. ,,Er is enorm veel interesse.”



In het Veemarktkwartier verrijst Pakhuis West naar ontwerp van Bedaux de Brouwer Architecten. Het gaat om 45 appartementen in negen bouwlagen. Op de begane grond zit een commerciële van 500 vierkante meter. De prijzen variëren van 199.000 tot 297.000 euro voor de appartementen. Op de bovenste laag bevinden zich drie penthouses. Daarop kan men bieden vanaf 350.000 euro.



De bouw liep door corona vertraging op én omdat er al druk in het gebied wordt gebouwd, maar gaat begin volgend jaar van start. Iets verderop ( aan het Panhuijsenpad) zitten de eerste huurders net in het nieuwe complex MIDI. In het complex zitten 65 studio’s voor ‘shortstay’: huurders die er maximaal een jaar zitten, zoals internationale studenten en ‘young professionals’.