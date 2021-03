Enorme file op A58 tussen Breda en Tilburg door botsing met twee auto's en vrachtwagen

Daisy Festival Tilburg gokt met nieuwe datum op doorgang festival­sei­zoen

8 maart TILBURG - De organisatie van Daisy Festival in Tilburg heeft ondanks de onzekerheid die corona met zich meebrengt een nieuwe datum voor dit jaar geprikt. De editie van 2021 zou al in juni zijn, maar door de huidige corona-ontwikkelingen is de gedachte dat het dan nog niet door kan gaan. In augustus hoopt men dat festivalgangers weer welkom zijn.