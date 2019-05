Enschotsebaan over drie jaar eenrichtingsweg

De gemeente Tilburg presenteerde woensdagavond de plannen voor de herinrichting van de Enschotsebaan en de oversteekplaats bij de Caeciliaschool. ,,Bij de plannen hebben we een aantal keuzes gemaakt, waarbij de verkeersveiligheid bij de school het belangrijkste was. Die gaan we dit najaar verbeteren door de oversteekplaats anders in te richten, maar wel zo dat het past in de latere herinrichtingsplannen.

Op langere termijn, zo'n 2 à 3 jaar, gaan we de weg buiten de bebouwde kom na de Zwartrijt éénrichting maken en mag verkeer enkel nog vanuit Tilburg over de weg richting Berkel-Enschot. Het deel van de Enschotsebaan dat binnen de bebouwde kom ligt, krijgt een klinkerbestrating en wordt 30 kilometerzone”, vertelde Rob Bravenboer van de gemeente Tilburg. De kruising Zwartrijt-Enschotsebaan wordt een verhoogde kruising met bebording om de eenrichting aan te geven, maar ook qua verharding wordt dit aan weggebruikers duidelijk gemaakt.

Betrokkenheid

Sinds de eerste bijeenkomst in januari heeft een klankbordgroep met betrokken burgers mee gekeken en - gedacht over de plannen. ,,Het was niet altijd makkelijk, want iedereen heeft zijn eigen belang. Maar er is nu een plan dat voldoet aan het belangrijkste doel: het veiliger maken van de Enschotsebaan”, aldus klankbordgroep lid Bernadette Naaijkens. De circa honderd aanwezigen waren niet allemaal meteen enthousiast over de plannen.

Bewoners van de Kerkstraat vrezen dat verkeer wat straks niet meer over de Enschotsebaan naar Tilburg kan, bij hen door de straat gaat rijden. Maar ook de verandering bij het spoortunneltje zorgde voor kritische vragen en opmerkingen. Projectleider Olav Reinders van de gemeente gaf daarop aan dat de grote keuzes gemaakt zijn en de plannen vast staan, maar dat er zeker nog een luisterend oor is voor goede suggesties. Bravenboer viel hem bij: ,,Als we het veiliger willen maken, moeten we keuzes maken. En dan kun je het helaas niet iedereen naar de zin maken."