Enthousiasme bij acts en publiek van Kunstkanaal in de Reeshof

Verspreid over de route door de groene zone langs het kanaal staan tentjes waar de optredens plaatsvinden. Een daarvan is de enthousiaste presentatie van musicalgroep Musicio. De groep maakt voorstellingen op basis van bestaande nummers, zoals ‘Happy’ van Pharrell Williams. Die vertalen ze zelf in het Nederlands. Met leeftijden tussen de dertien en drieëntwintig jaar laat Musicio zien hoeveel potentieel er in jong Reeshof zit. ,,De Reeshof is geen wijk”, zegt Van de Ven. ,,Het is een stadsdeel. Wat we hier missen, is een kern waar je gemakkelijk dingen vindt. Nu zijn we teveel aangewezen op het centrum of De Boodschap in Rijen.”