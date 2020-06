Enthousiasme blijft, maar zwembad Piushaven ligt er waarschijnlijk deze zomer nog niet: ‘Eerst onderzoek’

Het plan stuit in de Tilburgse raad niet zozeer op tegenstanders als wel op bedenkingen en vragen. Wat zijn de kosten? Is het wel veilig om daar te zwemmen? Meerdere partijen willen eerst meer weten over de gezondheidsrisico’s die bijvoorbeeld de vervuilde sliblaag van de haven met zich mee zou brengen.



,,Dit zwembad op die plek is een ponton too far”, sprak Cees van Dijk van de LST. Al wil de partij wel een onderzoek naar een zwembad op een andere locatie. ,,In of aan het kanaal.”



Ook de SP twijfelt nog. ,,Er is in Tilburg te weinig openbaar zwemwater, daarom zou het goed zijn”, zei Helma Oostelbos. ,,Maar eerst moet er draagvlak zijn. Er is nu al overlast voor omwonenden van de Piushaven, dat moet je eerst oplossen.”



Overigens kunnen de partijen best wel een jaar wachten, liet Jan van Esch (D66) weten. ,,Als we de kans maar pakken.” Linda Oerlemans van ONS Tilburg is juist ‘superenthousiast’ ,,We hopen dat er haast wordt gemaakt.”