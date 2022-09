‘Er is krapte, snapte’, Tilburgse hoogleraar zingt samen met wethouders lied over enorm personeelstekort

Man uit Tilburg richt vernielin­gen aan in flat en dreigt de boel in brand te steken

TILBURG - Een 31-jarige flatbewoner heeft zaterdagmiddag voor veel onrust gezorgd in een complex aan de Europalaan in Tilburg. Hij vernielde enkele dingen in het gebouw en dreigde de flat in brand te steken. De politie heeft hem opgepakt.

