Er komt geen zwembad in de Piushaven, gemeente gaat andere zwemlocaties onderzoeken

Aangehou­den man na moord Mozartflat Tilburg op vrije voeten, wel nog verdachte

25 maart TILBURG - De verdachte van moord of doodslag van een vrouw in de Mozartflat in Tilburg is op vrije voeten gesteld. De man wordt nog wel verdacht, laat een woordvoerder van het gerechtshof in Den Bosch weten.