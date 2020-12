Er waren ook zaken voor wie 2020 wél een goed jaar was, zoals deze Tilburgse bedrijven in zeep, kaas en wijn

Diaken Soeterboek hielp anderen maar overleed zelf bijna aan corona: ‘We hebben elkaar hard nodig’

26 december DRUNEN/KAATSHEUVEL - Corona bracht hem op het randje van de dood. Maar diaken Albert Soeterboek overleefde het virus en is weer volop aan het werk. Of alles anders geworden is in zijn leven? ,,Ik ben er in elk geval nóg meer van overtuigd dat we elkaar hard nodig hebben, dat we er voor elkaar moeten zijn. En dat mijn werk als pastor ertoe doet.”