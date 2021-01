Er zit eindelijk een dak op het slakkenhuis van Oisterwijk

Noodkreet wanhopige familie: ‘Haal onze verwarde broer van straat’

9 januari Een familie uit de regio Tilburg tobt al dik dertig jaar met een verslaafde en psychisch zieke broer. Hun grote angst? Dat hij in complete verwarring zichzelf of een ander iets aan doet. Ze zijn boos, wóedend om zijn gedrag, maar ook wanhopig. Want ze houden van hem, willen helpen, maar in vredesnaam: hóe?