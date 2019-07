Er zit schot in project kerk Spoordonk, mede dankzij opbrengst windmolenfonds

De plannen rond de herbouw van de gymzaal en omvorming van de Bernadettekerk tot dorpshuis in Spoordonk zijn weer een paar stappen verder. Planning is om zo snel mogelijk na de zomervakantie te starten met de werkzaamheden, te beginnen met de sloop van de gymzaal.

In de voorbije maanden is een aantal belangrijke documenten getekend, waardoor het project Hart van Spoordonk eindelijk op stoom lijkt te komen. De erfpachtovereenkomst met de gemeente over de grond onder de gymzaal is getekend, waardoor de aanbesteding opgestart kan worden. Ook is de vergunning voor de verbouwing van de kerk afgegeven. Waarschijnlijk in augustus zit de Bernadettte-stichting bij de notaris om de aankoop van het kerkgebouw af te ronden.

Ook kwam er goed nieuws over de subsidiebijdrage van Innogy, het energiebedrijf waar ook RWE/Essent toe behoort. Die is hoger dan werd verwacht: 150.000 in plaats van 95.000 euro.

Bij de bouw van de vier windmolens aan de A58 heeft Innogy een zogenoemd duurzaamheidsfonds opgericht. Het geld mag door de twee betrokken gemeenten - Oirschot en Oisterwijk - ingezet worden voor lokale projecten op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, zodat de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengst van het windpark Kattenberg-Reedijk.

Subsidiebonus

De gemeente Oirschot heeft al vroeg het project Hart van Spoordonk aangewezen. In eerste instantie zou het gaan om 150.000 euro, maar in de loop van het proces moest de investeringssubsidie worden afgeschaald naar 95.000. Inmiddels heeft de gemeente Oirschot er via een vorm van voorfinanciering voor gezorgd dat alsnog het oorspronkelijke bedrag van anderhalve ton (netto) ter beschikking komt aan de stichting. ,,Het is een surplus van 55.000 euro, een bonus voor de verduurzaming van het project. Daar ben ik blij mee", zegt wethouder Esther Langens (Dorpsvisie).

De nieuwe gymzaal wordt energieneutraal gebouwd, het nieuwe dorpshuis in de kerk wordt energiezuinig. Op de gymzaal komen zonnepanelen te liggen. Ook worden warmtepompen ingezet.