Er zit volop muziek in het Radiopleintje, een schilderachtig stukje Tilburg

Tilburger mag niet meer met koevoet op pad

10 juni TILBURG - Een Tilburger probeert van een dwangsom van de gemeente af te komen die is opgelegd omdat er inbrekersspullen in de auto lagen waarin hij zat. Op de achterbank lag een paraplu waarin een koevoet was verstopt. Die was volgens de bestuurder van de auto helemaal niet bedoeld om deuren open te breken, hij had 'm nodig gehad bij een verbouwing.