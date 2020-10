Erfgoed dreigt dakloos te raken in Oisterwijk, maar De Kleine Meijerij koestert museale dromen

Wat is heemkunde? Een paar bij elkaar geraapte scherven? Of het knusse beeld van Moergestelnaren die 2400 jaar voor Christus samendrommen rond een aardewerken pot?

,,De oudste pot van Brabant”, maakt Anton van Dorp het nog spannender, terwijl de vice-voorzitter van heemkundekring De Kleine Meijerij wijst naar een vitrine in het heemcentrum. Daarin liggen nog meer schatten die wijlen Janus van Laarhoven uit Moergestelse grond opdiepte.

,,Erfgoed leeft”, merkt Van Dorp ook als kinderen bij een opgraving komen koekeloeren. ,,Als ze zo’n scherf in hun handen houden, merk je dat geschiedenis ook jonge generaties kan boeien.”

Slager Knobbout

Maar leeft het historisch besef voldoende in bestuurlijk Oisterwijk, waar de heemkring van oudsher zijn centrum heeft? De vraag is acuut nu De Kleine Meijerij na vijftien jaar het voormalige pand van slager Knobbout en weekblad Nieuwsklok aan de Spoorlaan per 1 juli moet verlaten.

Volledig scherm Heemcentrum De Kleine Meijerij huisde 15 jaar lang in een oud slagerspand aan de Spoorlaan, maar dat is nu te koop gezet door de Petrus Stichting © Tom Tacken

,,We hadden aan de Sint Petrus Stichting een goede huisbaas. Maar ze hebben besloten dit pand te verkopen om met het geld culturele en maatschappelijke activiteiten te kunnen ondersteunen. Begrijpelijk, maar jammer voor ons.”

Volledig scherm Wijlen Janus van Laarhoven diepte uit de Moergestelse bodem een aardewerken pot van 2400 voor Christus op. Het is het absolute topstuk van heemkundevereniging De Kleine Meijerij © Tom Tacken

En dus kunnen de heemkundigen van Esch tot Moergestel hun odyssee weer oppakken. Deze eeuw vingen ze aan in het pand In De Drye Swaentjes aan De Lind.

Toen de gemeente Oisterwijk dat onroerend goed ging verzilveren, werd eerst asiel gevonden in de Caeciliaschool in Enschot en daarna in een kantoor van Boomkwekerij Udenhout. Provisorische onderkomens.

Quote Mensen brengen ons allerhande voorwerpen en boeken Anton van Dorp

Probleem is dat De Kleine Meijerij, 73 jaar oud inmiddels, steeds meer ruimte nodig heeft. ,,Mensen brengen ons allerhande voorwerpen en boeken.”

Kieskeurig zijn Van Dorp en de zijnen ook niet. Zo wilde het kadaster mappen vol landkaarten na digitalisering vernietigen. Zonde, vonden ze bij De Kleine Meijerij: ,,Voor de historische sensatie moet je zo’n kaart wel vast kunnen pakken.”

Volledig scherm Waar slager Knobbout ooit zijn koeien slachtte, heeft De Kleine Meijerij nu nog een deel van zijn opslag © Tom Tacken

De heemkring telt 450 leden, van wie een harde kern actief is, artikelen schrijvend voor het eigen tijdschrift of bidprentjes en foto’s scannend. ,,Het is ook belangrijk dat we voor onze verenigingsactiviteiten een onderkomen houden.” Groot succes waren de oude plaatjes die De Kleine Meijerij uitzocht op verzoek van de Jumbo. Er kwam in het dorp een levendige ruilhandel op gang.

Op de bovenverdieping staat ook nog de Historische Canon van Oisterwijk, die een tijdje te bewonderen was in de kelder onder De Dorpsherberg. Ondernemer Leo van Schaijik had er schik in een museumpje aan de geschiedenis van Oisterwijk te wijden, maar ook daaraan kwam een eind.

Volledig scherm De Historische Canon van Oisterwijk, zoals die enige tijd te zien was in het historisch museumpje onder de Dorpsherberg © Tom Tacken

Wat zou het mooi zijn als in het museumarme Oisterwijk een écht museum werd ingeruimd voor het al erfgoed dat De Kleine Meijerij al in huis heeft, vindt ook Esschenaar Theo van Dooren: ,,Je moet er geen thematisch museum van maken. We hebben van verschillende perioden en onderwerpen genoeg te bieden.”

Pasigo

Zo staat Van Dorp stil bij de sigarenmakerstafel van de firma Pasigo (Paijmans Sigaren Oisterwijk). En weidt hij uit over het ruim honderd jaar oude offerblok waar de boeren van De Logt thuis hun gave in stopten, omdat het naar de kerk veel te ver lopen was. ,,Zoiets moet je niet verstoppen maar laten zien.”

Volledig scherm Een kaars herinnert in het heemcentrum van De Kleine Meijerij aan de Oisterwijkse Markus-parochie © Tom Tacken

Volledig scherm In een schuurtje achter het heemcentrum van De Kleine Meijerij zijn tal van onderwerpen te vinden die herinneren aan het plattelandsleven © Tom Tacken

Volledig scherm Aan de tafel van het Moergestels college, inclusief de burgemeesterszetel, vergadert het bestuur van De Kleine Meijerij © Tom Tacken