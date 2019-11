Ergens ging het mis met G. (45), ineens ging hij stelen

Joshua krijgt na dramati­sche diefstal nieuwe mobiele daklozenop­vang van gulle gever in Tilburg

25 november TILBURG - Zijn mobiele daklozenopvang is na de dramatische diefstal van vorige week nog steeds niet terecht, maar sinds maandagavond staat er een vervanger in de Nimrodstraat in Tilburg. ,,Een gulle gever had zo te doen met mij, dat hij me gratis een caravan aanbood”, zegt Joshua Campbell uit Tilburg.