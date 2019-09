Ergernis over fietsers in Tilburgs stadshart

ONS Tilburg nam na klachten over fietsoverlast de proef op de som. Op drie woensdagen in mei, juni en juli werden binnen een uur respectievelijk 38, 47 en 42 fietsende passanten in de Heuvelstraat geteld. ,,We maken ons zorgen over de handhaving en de veiligheid”, zei Linda Oerlemans.



Haar CDA-collega Ton Gimbrère was met een camera door de binnenstad getrokken om vast te leggen dat de bebording bij tweewielers ook voor verwarring kan zorgen. Zo veronderstellen volgens hem veel mensen dat fietsen na zes uur ‘s avonds - vanaf sluitingstijd van de winkels - wél is toegestaan. Bedoeld wordt van 11 tot zes uur 's ochtends. Soms staan borden verdekt opgesteld. En het bord ‘uitgezonderd fietsers’ zou ten onrechte de indruk wekken dat het voetgangersgebied wèl toegankelijk is met de fiets.