Ergernis over sloop karakteristieke panden aan Hoge Ham in Dongen

In de eerste plaats bij Tilburger Ron Oerlemans en zijn vrouw Nicole die samen de feestwinkel aan de Hoge Ham 103 uitbaten. Dat pand en het pand Hoge Ham 101 moeten plaats maken voor de bouw van twaalf appartementen. ,,We moesten het plan uit de krant vernemen. Daar waren we niet blij om'', zegt hij.

Cammeleur

De feestwinkel van het tweetal ligt voor Dongense begrippen op een toplocatie. Op een steenworp afstand van het gemeenschapscentrum De Cammeleur. Ron: ,,Wij weten niet beter dan dat we hier in het kerngebied van het Dongense centrum zitten. Ik begrijp dan ook niet dat de gemeente zomaar meewerkt aan het plan om deze panden te slopen en er woningbouw toe te laten.''

Oerlemans wordt gesteund door Bianca Tromp, voorzitter van de lokale winkeliersvereniging. ,,In alle vergaderingen die we met het gemeentebestuur hebben gehad, is het wat het centrum betreft nooit gegaan over het onttrekken van winkelruimte voor woningbouw. De gemeente wil een compact centrumgebied met allerlei voorzieningen, maar daar valt dit deel van de Hoge Ham onder.'' Verantwoordelijk wethouder Bea van Beers onderschrijft dat. ,,Het is niet de bedoeling om uit dat kerngebied winkels weg te halen. We hebben afgesproken onderscheid te maken tussen het kerngebied en de aanloopstraten naar dat gebied. Het kerngebied bestaat globaal uit het Looiersplein, Wilhelminaplein, park Vredeoord en een deel van de Hoge Ham. Dat moet een belevingsgebied worden met allerlei voorzieningen.''

Beschermde status