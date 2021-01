Eric Logister, opgeklommen tot majoor, gaat niet commanderen maar luisteren in Oisterwijk

UPDATE Dramatisch nieuws overvalt raad Oisterwijk: oud-wethouder Adrienne Verschuren overlijdt vlak voor installa­tie

5 januari OISTERWIJK - De nieuwe raad van Oisterwijk, voor het eerst bijeen in cultureel centrum Tiliander, verkeerde maandagavond in shock. Thuis bleek Adrienne Verschuren, oud-wethouder in Haaren en pas gekozen raadslid voor PRO in Oisterwijk, onverwachts te zijn overleden. Ze is 61 jaar oud geworden.