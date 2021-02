Erik moest zijn pakketten 18 kilometer verderop ophalen: ‘Er zijn 57 afhaalpunten dichterbij mijn huis’

video Spieringhs schrikt van losse eindjes Willem II: ‘Dit is een tik die aankomt’

20 februari Een hele week toewerken naar één wedstrijd en dan met 0-6 verliezen van FC Utrecht. Dat zijn tikken die aankomen, geeft Wesley Spieringhs toe. ,,Dit is allesbehalve wat we willen. We willen punten pakken, al is het er maar een.”