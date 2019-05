Eritreeër verdacht van verkrachting in Oisterwijk: ‘Het is opgelost, we gaan trouwen’

BREDA/OISTERWIJK Een 20-jarige man uit Eritrea zit sinds vorig jaar vast op verdenking van een verkrachting van een minderjarig Eritrees meisje in Oisterwijk. Volgens de verdachte hebben de families de zaak ‘onderling opgelost’ en trekt het meisje de aangifte in, maar daar gaat Justitie niet mee akkoord.

De verkrachting zou op 12 juli 2018 hebben plaatsgevonden. Zowel de verdachte als het slachtoffer verbleven op dat moment in het azc in Oisterwijk. De destijds 19-jarige man zou zijn slachtoffer van achteren hebben benaderd, een doek over haar hoofd hebben gegooid en haar vervolgens hebben verkracht. Het meisje was op dat moment 15 jaar.

Trouwen

Tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak zei de verdachte dat het allemaal een misverstand was. Omdat hij na de vermeende verkrachting was aangehouden kon hij niet met het slachtoffer in contact komen en het uitpraten. Inmiddels zouden de families van de betrokkenen dat wel hebben gedaan. ,,Het is onderling opgelost, we gaan trouwen”, zei hij.

De officier van justitie plaatste grote vraagtekens bij die uitleg. Volgens hem waren het slachtoffer en haar vriendinnen erg overstuur na het incident. Hij wil daarom van het meisje horen of en waarom ze haar aangifte intrekt en wat er precies is besproken. Ook wil hij de verdachte opnieuw door de politie laten horen. De rechtbank stemde daarmee in. Indien nodig wordt er ook een deskundige op het gebied van de Eritrese cultuur geraadpleegd.