Eritrese vluchtelingen tegen de Antilliaanse vrienden: Klá, klá klinkt het op het voetbalveld

VIDEO Circolo: hoge silo met acrobatiek op voorplein bij Theaters Tilburg. Programma circusfes­ti­val bekend

4 juni Circusfestival Circolo is in oktober vijf dagen in de binnenstad. Voorafgaand aan het festival en tijdens Circolo is ‘L’absolu’ te zien. Die voorstelling is in een twaalf meter hoge silo die bij Theaters Tilburg op het voorplein komt te staan.