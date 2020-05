Erkenning voor ETZ: ‘Ziekenhuis biedt topzorg aan patiënt met hoofd-halskanker’

Omdat de zorg zo complex en multidisci­pli­nair is en het aantal patiënten relatief laag, moet dit in erkende centra met de nodigde kennis en ervaring gebeuren

,,Omdat de zorg zo complex en multidisciplinair is en het aantal patiënten relatief laag, moet dit in erkende centra met de nodigde kennis en ervaring gebeuren", zegt MKA-chirurg-oncoloog Andy van Veen. Hij is trots op de erkenning in het Zorgregister van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Aantal patiënten stijgt

Dit zijn ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren. Ze zijn gespecialiseerd in één of meerdere zorggebieden. STZ houdt een Zorgregister bij. Het biedt hulp aan patiënten (en huisartsen) voor het maken van de keuze waar ze behandeld willen worden. Van Veen: ,,We hebben al vele jaren ervaring met het behandelen van deze patiënten. De topklinische erkenning in het Zorgregister is een extra bevestiging dat we goede zorg bieden.