Ernstig gewonde bij steekpartij in Tilburg, verdachte paar straten verderop aangehouden

Eethal met minstens vijftien keukens vestigt zich in Spoorzone van Tilburg, plaats voor ruim 500 mensen

5 oktober TILBURG - Tilburg krijgt zijn foodhall. In het voorjaar van 2021 gaat die open in het voormalige pand van EVE in de Spoorzone. Het wordt één groot eetplein met minstens 500 zitplaatsen, omringd door kleine keukens waar zelfstandige koks gerechten uit de hele wereld bereiden.