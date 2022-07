Ernstig zieke man (75) bedreigd, getrapt en geslagen door man die om joint vroeg in Tilburg

Snel en veilig op de fiets van Rijen naar Tilburg: ‘Vroeger was hier alleen een zandpad’

TILBURG/RIJEN - De snelfietsroute tussen Rijen en Tilburg is donderdag officieel geopend. Met een zeskoppig orkest op een tandem en, hoe kan het ook anders, een fietstocht over de route is het tien kilometer lange fietspad feestelijk geopend. Het traject is het eerste deel van de snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg.

