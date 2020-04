Erotische massage in coronatijd: Tilburger krijgt boete van 10.000 euro voor overtreden regels

De massagesalon is gevestigd in een bedrijfsruimte bij een woning aan de Voorschotenstraat in de wijk Reeshof. Het gaat om een legaal bedrijf waarbij eerder overtredingen zijn geconstateerd, aldus een woordvoerster van de gemeente Tilburg. ,,En waar ook erotische massages worden aangeboden. De locatie is al langer in beeld bij gemeente en politie vanwege meldingen van overlast en illegale prostitutie. Hierop hebben we de eigenaar eerder aangeschreven.”