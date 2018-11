Esbeek knapt dorphuis op, ‘Er zit energie in het Schuttershof’

In maart 2017 stemde de gemeenteraad in Hilvarenbeek in met de verbouwing van de leegstaande Adrianuskerk tot samenwijsaccommodatie met daarin de basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal. Omdat op het dak van het Esbeekse monument geen zonnepanelen mochten komen, stelde de dorpscoöperatie daarvoor het dak van het naastgelegen Schuttershof beschikbaar. In ruil komt 45 procent van de energieopbrengst ten bate van de coöperatie. De regeling was voor de coöperatie tevens aanleiding om eens goed naar de staat van dat verouderde dak te kijken.

Voorbeeldfunctie

,,Het dak bleek slecht geïsoleerd te zijn”, vertelt Roel Hesselmans, penningmeester van de coöperatie. ,,Als we daar iets aan wilden doen, moest dat gebeuren voordat die zonnepanelen erop kwamen te liggen. Daarnaast vonden we dat we als coöperatie een voorbeeld moesten stellen. Als wij ons steeds uitspreken voor duurzaamheid, dan moeten we dat zelf ook uitdragen.”

Besloten werd het dak te renoveren. Geschatte kosten: een ton. Om dat bedrag bijeen te brengen werd hetzelfde kunstje als tien jaar geleden herhaald. Destijds werden door de dorpscoöperatie certificaten verkocht om het Schuttershof te kunnen kopen. Op 12 september startte een nieuwe aandelenverkoop voor de renovatie. Zelfde idee, zelfde voorwaarden.

Thermometer

Er werden flyers verspreid en op sociale media werd volop campagne gevoerd. Bij de entree van het dorp werd een thermometer geplaatst waarop staat aangeduid hoeveel aandelen er zijn verkocht. Het kwik tikt inmiddels bijna 90.000 euro aan en de isolatie van het dak is in volle gang.

Een nieuw succesvol burgerinitiatief in Esbeek. ,,We gaan met open vizier en respect voor elkaar te werk”, verklaart Hesselmans het succes. ,,En we maken gebruik van de kennis en kwaliteiten die in het dorp aanwezig zijn.”