Esbeek krijgt artist in residence, Colombiaanse kunstenares treedt in voetsporen Andreas Schotel

New York, Florence, Bogota en Alaska. Het zijn zomaar wat plekken waar beeldend kunstenares Juliana Rios in haar nog prille carrière werk mocht exposeren. Binnenkort kan ze aan dat imposante lijstje een nieuwe locatie toevoegen: Esbeek. De 32-jarige Colombiaanse wordt namelijk de eerste artist in residence in het dorp. Vanaf 10 mei neemt ze drie maanden lang haar intrek in het leegstaande gebouw van voormalige basisschool De Wingerd. ,,We willen er een langjarig project van maken”, vertelt Danny van Vliembergen van de stichting Vrienden van Andreas Schotel. ,,Door op z'n minst 10 jaar op rij een kunstenaar uit te nodigen, willen we een soort ontwikkeling tonen. Net zoals er een ontwikkeling in het werk van Schotel te zien was.”



Want de geest van Schotel waart nadrukkelijk over het nieuwe Esbeekse project. Tussen 1924 en 1984 verbleef de Rotterdamse kunstenaar iedere zomer in zijn tuinhuisje in Esbeek, waar hij uitgebreid het plattelandsleven in de regio vastlegde. Hij maakte honderden etsen en aquarellen van families, landschappen en dorpse taferelen. Veel werken zijn te zien in het Andreas Schotel Museum in Esbeek. Ook werd er rond het dorp een wandelroute aangelegd met kunstwerken, geïnspireerd door het werk van Schotel. ,,Het is de bedoeling dat de artist in residence ook in de geest van Schotel te werk gaat. Dus niet alleen door te observeren, maar ook door in contact te treden met de bevolking.”