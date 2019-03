Esbeekse carnavalswagen met ‘Snor en Gijp’ had serieuze boodschap voor dorp

Esbeek, een dorp met zo'n 1200 inwoners, telt momenteel twee verenigingen voor teamsport: voetbalclub Tuldania en korfbalvereniging DKV Tuldania. Beide clubs zagen het aantal actieve leden de afgelopen jaren gestaag teruglopen. Adrie van de Wouw, voorzitter van de voetballers: ,,Een paar jaar geleden hebben we eens uitgerekend dat er in drie jaar tijd 55 kinderen waren geboren in Esbeek. Het is maar de vraag of dat voldoende aanwas is om twee verschillende teamsporten in het dorp in stand te houden.”