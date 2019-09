Esbeekse ruiter Tom Schellekens timmert aan de weg, ‘Paardensport leeft minder in Brabant’

Het was niet vanzelfsprekend dat Tom (19) in de voetsporen van vader Wil trad. ,,In onze kindertijd hadden mijn broer en ik geen belangstelling voor de paarden. Wij voetbalden liever.’' Toch is alles wat de klok slaat paarden voor hem. ,,Ik was een jaar of 12 toen ik met ons pap op een zondag mee ging naar een concours in Nisse in Zeeland, een wedstrijd met jeugd en pony’s. Thuis zag ik alleen grote dravers, dat trok me niet, maar de pony’s en de jeugd onder elkaar wel.’' Dat vader daar gretig op inspeelde was duidelijk, want maandagochtend had Tom al een pony te pakken.