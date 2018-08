Esbeekse tweeling voor het eerst niet meer in dezelfde klas, 'We gaan zeker nog eens de wisseltruc uithalen'

Diamanten feest voor echtpaar Toeange

12:51 TILBURG - Ze hebben inmiddels 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. En die vieren allemaal feest. Want zestig jaar geleden stapten Joesoef (91) en Maria (79) Toeange in het huwelijksbootje. Dat deden ze in Nieuw-Guinea.