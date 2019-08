Escaperoom tijdens buurtfeest in Tilburg: met de hele straat op zoek naar het Geheim van Suijs

Maar wie aan een ruimte denkt waar de 80 aanwezigen in opgesloten worden en via opdrachten er uit moeten komen, heeft het mis. ,,We hebben een spel gemaakt dat een afgeleide is van de vragen en opdrachten die je in een escape room krijgt. Het team dat alle vragen en opdrachten goed heeft, komt achter het Geheim van Suijs", vertelt mede-organisator Marcel Koenders. De bewoners worden al bij het eten ingedeeld in tien groepen van circa acht personen. ,,Ik kende niet alle teamgenoten, maar nu dus wel." vertelt Femke. Een tafel verder zitten Peter, Maartje en Karin te wachten op wat komen gaat. Zij kenden elkaar niet echt (,,ja, van zien") en zitten bij elkaar in Team 2. Karin: ,,Ik heb geen idee wat ik moet verwachten." Peter en Maartje hopen vooral op meer teamleden: ,,We zijn maar met vier."