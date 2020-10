ETZ: ‘Bezoekerspas tegen agressie en verplicht mondkapje werken bijzonder goed’

Stelletje (28 en 36) aangehou­den voor diefstal­len uit eiermachi­nes in Baarschot en Haghorst

14 oktober Een man (36) uit Eersel en zijn 28-jarige vriendin uit Tilburg zijn dinsdag aangehouden voor enkele diefstallen in en rondom de Kempen. De twee worden verdacht van een gewelddadige poging tot diefstal van geld uit een eiermachine in Haghorst, een gelukte soortgelijke actie in Baarschot en de diefstal van twee fietsen in Bladel en Lage Mierde.