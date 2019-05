ETZ bouwt nieuw 'Spoedplein’: alle spoedhulp en huisartsenpost bij elkaar

VIDEO Dit is Juliana Rios Martinez, de eerste artist in residence in Esbeek, ‘Dit dorp heeft iets magisch’

8:05 ESBEEK - Wie de komende maanden een kleine, jonge vrouw met twee grote schetsboeken door de straten van Esbeek of over landgoed de Utrecht ziet dwalen, heeft waarschijnlijk te maken met Esbeeks eerste artist in residence. Een kennismaking met de Colombiaanse kunstenares Juliana Rios Martinez.