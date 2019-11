ETZ draait zondagsdienst op 20 november, schrapt groot deel geplande afspraken en operaties

Sport, cultuur en onderwijs zijn de dupe van tekorten op de Goirlese begroting

14 november GOIRLE - Over de verhoging van de ozb voor huiseigenaren, was eigenlijk geen discussie. Het moet nu eenmaal om de begroting in Goirle op termijn op orde te krijgen. Verder was er over ruim vijftig andere punten wel volop discussie.