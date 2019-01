ETZ Elisabeth krijgt 'tussenstop’ na opname op de spoedhulp

INTERVIEW ‘In de Tilburgse chroom-6-zaak is iedereen slachtof­fer’

17:30 Wie hun onderzoeksrapporten heeft gelezen kan maar één conclusie trekken: Ronald van der Graaf en Peter van der Velden spaarden niemand, in hun twee jaar durende zoektocht naar antwoorden. Hoe konden in Tilburg 800 werklozen in gevaar worden gebracht? ,,In zekere zin is iedereen slachtoffer.’’