ETZ geeft kijkje achter de schermen op televisie in nieuw seizoen ‘Team Spoedeisende Hulp’

TILBURG - Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is vanaf donderdag 5 maart te zien in het nieuwe seizoen van tv-programma ‘Team Spoedeisende Hulp’ op RTL5. Kijkers krijgen een kijkje achter de schermen van het traumacentrum van Brabant.

Het programma wordt de komende acht weken iedere donderdag uitgezonden om 21.30 uur. De opnames voor dit vierde seizoen van het programma waren al afgerond voordat de eerste coronapatiënt in Nederland bekend werd, zegt een woordvoerder van het ETZ.

Het ETZ is hét traumacentrum van Brabant met het hoogste niveau in Nederland, voor de opvang van ongevalsslachtoffers. Jaarlijks belanden er ruim 50.000 patiënten op de Spoedeisende Hulp in Tilburg.

Emotionele momenten

‘Team Spoedeisende Hulp’ volgt artsen en verpleegkundigen die dag en nacht intensieve werkzaamheden uitvoeren op de Spoedeisende Hulp. Bij het ETZ zijn de artsen Harm van de Pas, Sabine Wittens, Sietske Folkersma en Bianca Drinkwaard met de camera gevolgd. In het programma is te zien hoe patiënten met kleine en grote letsels binnenkomen op de spoedhulp. Ook brengen de televisiemakers in beeld hoe verpleegkundigen en artsen omgaan met hectische en emotionele momenten.

Het ETZ is het eerste traumacentrum in Nederland waar 24 uur per dag en zeven dagen per week traumachirurgen en anesthesiologen in huis aanwezig zijn om ongevalspatiënten te kunnen behandelen.